تعرف على اسباب رفع فقرتي اكمال الكابينة الحكومية والدرجات الخاصة من اعمال جلسة اليوم

2019/06/22 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر في تصريح "للغدير"، ان" عدم ارسال الحكومة لأي اسم مرشح مما اضطر البرلمان الى رفعها من جدول اعماله، على الرغم من ابلاغ الحكومة يوم أمس للمجلس بإضافة هذه الفقرة الى جانب فقرة التصويت على الدرجات الخاصة".واضاف المصدر، ان" مجلس النواب قرر ان تكون هذه الفقرة ثابتة في جميع الجلسات المقبلة لحين حسمها واستكمالها".انتهى..م.م

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