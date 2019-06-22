2019/06/22 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأعلن البيت الأبيض الجمعة أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عيّن مارك إسبر وزيرا للدفاع، وهو منصب كان الضابط السابق يتولاه بالوكالة منذ الثلاثاء.

ويأتي تثبيت إسبر على رأس البنتاغون بعيد ساعات من إعلان ترامب أنّه أمر بشنّ ضربة عسكرية على إيران، ثم ألغاها قبل دقائق من تنفيذها.

وإسبر الذي خدم في الجيش قبل أن يعمل في مجموعة رايثيون للصناعات الدفاعية، كان يشغل منصب وزير سلاح البرّ حين عيّنه ترامب الثلاثاء وزيرا للدفاع بالوكالة، خلفا لباتريك شاناهان الذي حلّ محلّ الوزير جيم ماتيس، إثر استقالة الأخير في كانون الأول/ديسمبر.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض: ترامب يعين مارك إسبر وزيرا للدفاع) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض: ترامب يعين مارك إسبر وزيرا للدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).