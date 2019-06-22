2019/06/22 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة النيابية، النائب خالد الجشعمي أسباب رفع فقرة استكمال الكابينة الحكومية من جدول اعمال جلسة اليوم السبت.

وقال في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “سبب رفع فقرة استكمال الكابينة الحكومية هو لعدم ارسال الحكومة لاي اسم مرشح مما اضطر البرلمان الى رفعها من جدول اعماله، على الرغم من ابلاغ الحكومة يوم امس للمجلس باضافة هذه الفقرة بالاضافة الى فقرة التصويت على الدرجات الخاصة”.

واضاف ان “مجلس النواب قرر ان تكون هذه الفقرة ثابتة في جميع الجلسات المقبلة لحين حسمها واستكمالها”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

12

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف اسباب رفع فقرة استكمال الكابينة الحكومية من جدول اعماله) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف اسباب رفع فقرة استكمال الكابينة الحكومية من جدول اعماله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).