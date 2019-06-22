2019/06/22 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم السبت، عن تنفس 5 مرشحين على منصب وزير الداخلية، فيما بين وزارة الدفاع تشهد منافسة بين مرشحين اثنين.وقال البلداوي في تصريح صحفي اطلعت “خطوة برس” عليه ان “5 أشخاص يتنافسون على منصب وزارة الداخلية، أبرزهم الفريق ياسين الياسري والفريق حامد الحسيني والفريق الركن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 5 مرشحين لوزارة الداخلية ونائب يكشف الاقرب لتولي المنصب وكالة خطوة برس.

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