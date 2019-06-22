الكمارك: حجز أدوية بشرية مخالفة لضوابط الأستيراد بمطار بغداد

2019/06/22 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حجزت السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي ،اليوم السبت، كمية من الادوية البشرية مختلفة الأنواع هندية المنشأ كانت بحوزة مسافر يروم ادخالها

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