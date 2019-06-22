الزوراء يؤكد مشاركة نجم هجومه في الكلاسيكو

2019/06/22 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن نادي الزوراء، السبت، ان نجمه هجومه علاء عباس سيتواجد خلال مباراة الفريق امام القوة الجوية بالدوري الممتاز يوم غدٍ الاحد.وقال عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “المهاجم علاء عباس سيشارك في مباراة الفريق امام القوة الجوية، المؤجلة من الجولة الـ16 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم”.[…]

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