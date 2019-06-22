2019/06/22 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أصدرت وزارة الداخلية، السبت، بيانا بشأن الحريق الذي اندلع في دائرة احوال المنصور، مؤكدة أن جميع الوثائق والمعلومات الخاصة بمراجعي دائرة محفوظة داخل أنظمة وحواسيب مركزية معدة لهذا الغرض.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقته "سكاي برس" ان مدير الاحوال المدنية والجوازا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تصدر توضحيا بشأن حريق الجنسية وتكشف عن مصير الوثائق) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تصدر توضحيا بشأن حريق الجنسية وتكشف عن مصير الوثائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).