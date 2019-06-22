بالوثيقة: رفع فقرة إكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة من جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم

2019/06/22 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن خلو جلسة البرلمان المقرر عقدها ظهر اليوم السبت من فقرة إكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة، وذلك بعد أن نشرت جدولاً جديد بجدول أعمال تلك الجلسة.

وكان مجلس النواب قد نشر في 20 حزيران 2019، جدول أعمال جلسة اليوم المتضمن التصويت على استكم...

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