رفع فقرتي التصويت على استكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة من جدول أعمال جلسة اليوم

2019/06/22 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تأكيدا لما نشرته قناة التغيير يوم أمس, رفع مجلس النواب فقرتي التصويت على استكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة من جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم السبت.

وكانت مصادر قد أكدت للتغيير، عدم التصويت على استكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة في جلسة اليوم السبت، عازية ذلك الى عدم استلام البرلمان لأسماء المرشحين للوزارات الشاغرة من رئيس الوزراء، ولا يوجد اتفاق لغاية الآن، إضافة الى عدم وجود تبليغ لرئاسة البرلمان بهذا الشأن.

وأضافت، أن الأيام المقبلة ستشهد التصويت على الوزارات الشاغرة وبعض الدرجات الخاصة قبل انتهاء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

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