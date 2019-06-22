2019/06/22 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية البريطانية: وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط سيزور إيران غدا المركز الخبري الوطني.

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