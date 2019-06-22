الكعبي : الفصل التشريعي الحالي سيشهد تشريع جملة من القوانين المهمة

2019/06/22 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ان الفصل التشريعي الحالي سيشهد تشريع جملة من القوانين المهمة التي تم استكمال قراءتها ” قراءة ثانية ” .,وقال خلال كلمته في الإجتماع الذي عقدته رئاسة مجلس النواب مع رؤساء اللجان النيابية في القاعة الدستورية في مبنى مجلس النواب اليوم ان مجلس النواب سيستمر في عقد […]

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