الصين تتحرك ضد استيراد النفايات الأجنبية

2019/06/22 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجز ضباط الجمارك الصينيون 66 طنا من النفايات الصلبة المهربة إلى مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، في الوقت الذي تشدد

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