"البيتكوين" يتجاوز عتبة الـ10 آلاف دولار

2019/06/22 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت عملة "البيتكوين" الرقمية حاجز الـ10 آلاف دولار الليلة الماضية محققة رقما قياسيا لم تعرفه منذ مايو 2018.

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