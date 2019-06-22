2019/06/22 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تجاوزت عملة “البيتكوين” الرقمية حاجز الـ10 آلاف دولار الليلة الماضية محققة رقما قياسيا لم ‏تعرفه منذ مايو 2018.‏ وبدأ سعر “البيتكوين” الارتفاع منذ أوائل أبريل الماضي بعد أشهر من الهبوط، ليبلغ أعلى مستوى ‏له ليلة أمس.‏ وتأتي هذ الزيادة بعد إعلان “فيسبوك” عن إطلاقه عملته الرقمية الخاصة “ليبرا” بحلول سنة ‏‏2020.‏ وستقدم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملة البيتكوين تحقق رقماً قياسياً وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملة البيتكوين تحقق رقماً قياسياً) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملة البيتكوين تحقق رقماً قياسياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).