2019/06/22 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكدت رئاسة مجلس النواب، السبت، على ضرورة تقويم عمل اللجان النيابية خلال الفترة ‏السابقة.‏ وذكر النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي خلال كلمته في الإجتماع الذي عقدته ‏رئاسة مجلس النواب مع رؤساء اللجان النيابية في القاعة الدستورية في مبنى مجلس النواب ‏بحسب بيان لمكتبه تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “جرى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئاسة البرلمان تؤكد على ضرورة تقويم عمل اللجان النيابية ‏ وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تؤكد على ضرورة تقويم عمل اللجان النيابية ‏) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تؤكد على ضرورة تقويم عمل اللجان النيابية ‏) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).