ادارة الجوية تعتذر لجماهير الزوراء بسبب تصرف مساعد مدرب الصقور

2019/06/22 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قدمت ادارة نادي القوة الجوية، اعتذارها الى جماهير نادي الزوراء، بعد تصرف مساعد مدرب الفريق الكروي علي عبد الجبار بعد نهاية مباراة الكرخ في الدوري الممتاز.وقال عضو الهيئة الادارية للنادي سمير كاظم في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “مساعد مدرب الصقور علي عبد الجبار، يمثل نفسه وسنضع حداً أمام هكذا تصرفات غير مسؤولة”.واوضح […]

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