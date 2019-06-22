“بالوثيقة” أمن جامعة الانبار تحت طائلة التحقيق بتهمة الاعتداء على طلبة

2019/06/22 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أوعز رئيس جامعة الانبار خالد بتال النجم بتشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة قضية الاعتداء الذي طال عددا من طلبتها من قبل بعض افراد المتابعة المنسوبين لأمنية الجامعة.وحمل أمر جامعي ورد الى “يس عراق” اسماء ثلاثة اعضاء في اللجنة سيتولون النظر بقضية الاعتداء والتحقيق بما جرى ، على ان يتم تقديم تقرير مفصل […]

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