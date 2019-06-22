اسباب رفع فقرتي اكمال الكابينة الحكومية والدرجات الخاصة من اعمال جلسة اليوم

2019/06/22 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف مصدر برلماني، اليوم السبت، الاسباب التي ادت الى رفع فقرة استكمال الكابينة الحكومية من اعمال جلسة اليوم.وقال المصدر ، ان” عدم ارسال الحكومة لأي اسم مرشح مما اضطر البرلمان الى رفعها من جدول اعماله، على الرغم من ابلاغ الحكومة يوم أمس للمجلس بإضافة هذه الفقرة الى جانب فقرة التصويت على الدرجات الخاصة”....

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