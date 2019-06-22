الخالدي يحدد سبب نقص التسليح في الجيش

2019/06/22 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية خالد العبيدي، اليوم السبت، عن وجود نقص في تسليح الجيش العراقي، فيما بين ان السبب يعود لعدم وجود عقود منجزة خلال سنة ٢٠١٧ و ٢٠١٨.قال العبيدي في تصريح لـ/SNG/، إن “وزارة الدفاع لا تزال تقاتل بعقود الاسلحة السابقة التي تعاقدنا عليها واستلمناها لسنة 2015 ومابعدها”، مبينا ان ...

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