كهرباء كوردستان تعلن ارتفاعاً بانتاج الطاقة

2019/06/22 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية كهرباء محافظة أربيل باقليم كوردستان، اليوم السبت، ارتفاع انتاج الطاقة الكهربائية.

وقال مدير دائرة كهرباء اربيل حسين حمد لوسائل اعلام كوردية محلية انه وبعد تأمين الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، فان معدل انتاج الطاقة الكهربائية ارتفع من 3100 الى 3500 ميغاواط.

واضاف انه في ظل هكذا ظروف فان بالامكان تزويد المواطنين بـ16 ساعة من الكهرباء يومياً.

واشار حمد الى ان محافظة اربيل بحاجة الى 1800 ميغاواط كي يتم تزويد الطاقة للمواطنين على مدار 24 ساعة يومياً، مستدركا انه وبسبب نظام التوزيع العادل من قبل دوائر الكهرباء على كل مدن اقليم كوردستان، فان المحافظة تتلقى يومياً نحو 1100 ميغاواط.

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