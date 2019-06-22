عميد اداب البصرة يهدر الاموال

2019/06/22 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد وزير التعليم العالي المحترم

ان كلية الاداب في جامعة البصرة تدار الامورفيها من قبل عميد لايفقه شئ في الامور الادارية بل و انه يتصرف حسب ما يراه هو مناسبا و ليس وفق قوانين التعليم العالي التي سنتها الدولة.



لذلك نرى ان الاخطاء الادارية المتعمدة و المهولة اصبحت من الامور التي اعتدنا عليها في الكلية وغالبا ما تراه يلقي باللوم على صغار الموظفين الذين لا حول لهم و لا حزب يسندهم .



حيث ان الوضع قد ازداد تفاقما الى ان وصل الحال في بعض الاحيان هو من يقرر القرارات خارج نطاق القوانين و خصوصا في الامور المادية و صرف الاموال .



اروي لكم اليوم احدى القضايا التي كانت متعمدة و ليست بالخطأ:

بأمر من السيد العميد (د.



مجيد حميد جاسم ) صُرف مبلغ ( 50 ) مليون ( خمسون مليون ) دينار عراقي للمتقاعدين و من ثم ادعى ان هذا الصرف ما هو ألا خطا اداري و كعادته المعروفة القى باللائمة على مديرة الافراد السيدة ( فاطمة مدلول ) وشكل لجنة تحقيقية صورية ضدها و اقالها من ادارة الافراد في الكلية.



المهم في القضية من اين تم تسديد المبالغ التي تم تسليمها للمتقاعدين؟؟ علما ان السيد العميد هو المسؤول الاول عن صرف المبالغ المالية و ليس الموظفة و هو الذي وقع على السندات( الصكوك ) فما هي علاقة الموظفة بالموضوع؟؟

ان تشكيل لجنة تحقيقية صورة من اجل ذر الرماد في العيون و ايهام الاخرين بانه ليس المسؤول عن هكذا اخطاء .



لكن الحقيقة هي انه معتاد على هكذا امور .



فأن الاموال لا تصرف ألا بأوامر من السيد العميد فلا ذنب للموظفين الصغار.



فلو ارادت الوزارة الجدية في هذا الموضوع لتوجب تشكيل لجنة تحقيقية و معرفة من وقع الصكوك لتبين انه هو و ليس الموظف.



و اكثر من ذلك فأن الاموال في الكلية من الدراسات المسائية هائلة .



فلو طبق قانون من اين لك هذا بشكل جدي لتبين لسيادتكم مخاطر كبيرة .



فقد تسنم المنصب وبعد فترة وجيزة قام بشراء دار سكني في ارقى موقع سكني في البصرة و بمبلغ ضخم جداً والا لماذا لم يسطع شراء الدار الباهضة الثمن و في هكذا موقع قبل تنسيبه لكلية الاداب؟ و اكثر من ذلك فأن ابن السيد العميد يتمتع باموال كلية الاداب بشكل كبير حيث ان سيارته من اغلى السيارات و الماركات العالمية وهو ما زال طالباً .



فمن اين اتت هذه الاموال و كيف تسربت له و لابنه ؟؟

فمن هنا نطالب القضاء في الدولة و السيد الوزير بفتح تحقيق بهذه القضية الخطيرة تحقيقا ًللعدالة و معرفة من اين حصل استرداد السيد العميد لهذه المبالغ المالية التي زعم انه اعطاها للمتقاعدين.



و لا ننسى مسائلته عن الاموال التي حصل عليها في شراء هذا الدار الباهضة و اموال و اموال و اموال كثيرة اهدرت تحت ابواب مشبوهة .

حيث هنا لا يسعنا سوى ان نطلب من سيادة التعليم العالي المحترم تشكيل لجنة تحقيقية و معرفة الحقائق من اجل احقاق الحق و ارجاع الامو الى نصابها الصحيح بعد ان عاث هذا العميد في كلية الاداب فساداُ و ايضا من اجل وضع حد لهكذا تصرفات شخصية خارجة عن القانون في المستقبل ليكون عبرة للباقين و قطع دابر الفساد المالي و الاداري.

حميد غالي التميمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عميد اداب البصرة يهدر الاموال) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عميد اداب البصرة يهدر الاموال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).