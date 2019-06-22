وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط يتوجه غدا الى ايران

2019/06/22 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس يتوجه وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط، آندرو موريسون، إلى إيران غدا الأحد في زيارة استثنائية بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها صدر اليوم السبت “يتوجه موريسون في 23 حزيران/يونيو الجاري إلى إيران، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، وفي مرحلة

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