2019/06/22 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجزت السلطات الجمركية في جمرك مطار بغداد الدولي ،اليوم السبت ، كمية من الادوية البشرية مختلفة الأنواع هندية المنشأ كانت بحوزة مسافر يروم ادخالها للبلد دون استحصال الموافقات الرسمية لها .وقالت الهيئة العامة للجمارك في بيان وتلقته وكالة صدى, انها” قامت بحجز شحنة الادوية وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك:حجز أدوية بشرية مخالفة لضوابط الأستيراد في مطار بغداد الدولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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