بعد انتشال 146 جثة من قبلهم، فريق التحقيق الدولي يصل لشنكال تمهيداً لمعاودة فتح المقابر الجماعية الايزيدية

2019/06/22 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – كوجو وصل فريق التحقيق الدولي “يونيتاد”، صباح يوم الخميس 20 يونيو/حزيران، 2019، برئاسة السيد “كريم اسعد احمد خان” والسفير الهولندي في العراق السيد “ماثايس فولترز” الى قرية كوجو تمهيداً للبدء بالمرحلة الثالثة لعملية فتح المقابر الجماعية الايزيدية، بعد مرحلتي الفتح الأولى والثانية للمقابر والتي اسفرت عن انتشال 146 رفات من 12 مقبرة …

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