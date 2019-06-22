الداخلية تصدر بياناً بشأن حريق الجنسية

2019/06/22 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/أصدرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بياناً عن حرائق التي نشبت صباح اليوم السبت، بدائرة جنسية الكرخ وسط بغداد، مؤكدة سلامة جميع الوثائق والمعلومات الخاصة.وأكد المتحدث الرسمي للوزارة سعد معن في بيان، اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، أن "جميع الوثائق والمعلومات الخاصة بمراجعي دائرة أحوال الكرخ محفوظة داخل أنظمة وحواسيب مركزية، وذلك بعد تداول أنباء عن أن الحريق الذي نشب في الدائرة التهم غرفة الأضابير.

مشيرا الى أنه "يمكن للمواطنين مراجعة أحوال دائرة المنصور في الموقع البديل من الساعة الثالثة عصراً حتى الثامنة مساءً في أحوال الكرخ، لإكمال معاملتهم أو أي عمل آخر يتعلق بأعمال الدائرة".

وفي ذات الوقت تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق كبير إندلع داخل دائرة أحوال المنصور في ساحة النسور ببغداد، فيما باشر خبراء الجنائية في البحث عن الاسباب.انتهى/س

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