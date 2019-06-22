مجلس محافظة ذي قار: الأسبوع المقبل حسم ملف استجواب المحافظ

2019/06/22 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مجلس محافظة ذي قار حسن علي الوائلي اليوم السبت عن ان جلسة المجلس المقبلة ستكون آخر جلسة من جلسات حسم ملف الاستجواب للمحافظ يحيى الناصري، والتي من المقرر لها أن تكون يوم الأربعاء المقبل.

وقال الوائلي إن الجلسة المقبلة ستشهد عملية التصويت على القناعة او عدم القناعة بأسئلة الاستجواب بعد قراءة التي تم طلب استيضاحها من قبل عدد من أعضاء المجلس ثم تحدد جلسة أخرى من اجل التصويت على الإقالة من عدمها ، مشيراً إلى أن إجراءات الاستجواب جرت وفق القانون من خلال عدد الجلسات التي تم عقدها في وقت سابق لتكون الجلسة المقبل نهاية هذا الملف.

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