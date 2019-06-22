2019/06/22 | 12:54

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الحداد : رئيس الوزراء لم يقدم اسم أي مرشح لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة الى البرلمان

السبت

22

حزيران

2019 :

12:50 pm

10

اكد نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد أن رئيس الوزراء عادل

عبدالمهدي، لم يقدم بعد اسم أي مرشح لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة

الى البرلمان للتصويت عليه. واضاف الحداد إن إدراج فقرة التصويت على الكابينة الوزارية على جدول

أعمال الجلسة يؤكد إستعداد مجلس النواب للتصويت على المرشحين لكنه لم

يتلق أي اسم حتى الآن .

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