2019/06/22 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مراسل آفاق : مجلس النواب يبدأ عقد جلسته الإعتيادية برئاسة الحلبوسي

السبت

22

حزيران

2019 :

12:45 pm

17

مراسل آفاق : مجلس النواب يبدأ عقد جلسته الإعتيادية برئاسة الحلبوسي

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل آفاق : مجلس النواب يبدأ عقد جلسته الإعتيادية برئاسة الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل آفاق : مجلس النواب يبدأ عقد جلسته الإعتيادية برئاسة الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).