البناء: التصويت على الدرجات سيتم على مراحل ..

2019/06/22 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صبيح ثعلب / العراق

اكد نائب بارز عن تحالف البناء, السبت, ان التصويت على الدرجات الخاصة سيتم على مراحل بسبب كثرة اعدادها, مشيرا الى ان المجلس يتريث بالتصويت على الهيئات المستقلة.وقال النائب عامر الفايز إن “ادراج التصويت على منح الثقة للدرجات الخاصة يتم على مراحل ولعدة جلسات بسبب كثرة اعدادها”.وأضاف الفايز، أن “الهيئات المستقلة لم يتم التوافق عليها من قبل الكتل السياسية حيث تم التريث بعرضها بجلسة اليوم وحتى في الجلسات القريبة القادمة”، مبينا أن “جلسة التصويت على الدرجات الخاصة اليوم ستشهد التصويت على بعض من وكلاء الوزارات”.

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