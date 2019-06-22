2019/06/22 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس أعلنت قيادة عمليات ديالى، اليوم السبت، عن تفجير 3 عبوات ناسفة تحت السيطرة في قرية العالي بالمحافظة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قوة مشتركة خرجت بواجب لقرية العالي قرب معمل الشيخ صكر، حيث عثرت على 3 عبوات ناسفة قديمة النصب وهي عبارة عن مطفئة حريق مملوءة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفجير 3 عبوات ناسفة تحت السيطرة في ديالى وكالة خطوة برس.

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