الكشف عن اسباب اتصال صلاح بشيخ الازهر

2019/06/22 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات- كلكامش برس؛ كشفت مصادر صحفية مصرية عن السبب الحقيقي وراء اتصال النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر منذ ثلاثة أيام ماضية.وتداولت وسائل الإعلام وقتها فحوى المكالمة الهاتفية بين النجم الكرة العالمي وشيخ الأزهر دون التطرق لسبب الاتصال.

وقالت المصادر أن صلاح اتصل بـ”شيخ الأزهر” قبل 48 ساعة، من مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر، من أجل التنسيق حول بناء معهد ديني في قريته بـ”نجريج” بـ”مركز بسيون” التابع لمحافظة “الغربية “.

ويشارك صلاح في البطولة الإفريقية مع منتخب بلاده الذي فاز الأمس الجمعة على نظيره زيمبابوي في مواجهة الافتتاح بهدف يتيم سجله محمود حسن تريزيغيه.

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