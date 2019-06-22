البرلمان يقرر تثبيت فقرة استكمال الكابينة الوزارية في جميع جلساته المقبلة

2019/06/22 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلن النائب عن كتلة الحكمة النيابية خالد الجشعمي، اليوم السبت، أن مجلس النواب قرر تثبيت فقرة استكمال الكابينة الوزارية في جميع الجلسات المقبلة.وقال الجشعمي في بيان صحفي تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه إن “سبب رفع فقرة استكمال الكابينة الحكومية هو لعدم إرسال الحكومة لأي اسم مرشح مما […]

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