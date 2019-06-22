2019/06/22 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطرة جديدة أعلنتها جماعة أنصار الله ، يوم أمس الجمعة، لمقاتليها على مواقع قوات يمنية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.وذكر المركز الإعلامي لـ”أنصار الله” على “تويتر”، أن الجماعة نفذت عملية إغارة على مواقع تتمركز فيها قوات يمنية قبالة جبل قيس في جيزان.وأضاف أن العملية التي استمرت ساعات انتهت بسيطرة “أنصار الله” على …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أهداف جديدة تحت سيطرة “أنصار الله” في جيزان جنوبي السعودية النعيم نيوز.

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