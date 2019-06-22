الكشف عن اسباب رفع فقرة استكمال الكابينة من جدول اعمال البرلمان العراقي

2019/06/22 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية خالد الجشعمي، السبت، اسباب رفع فقرة استكمال الكابينة الحكومية من جدول اعمال جلسة اليوم السبت....

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