العاقولي يقدم استقالته لرئاسة مجلس النواب

2019/06/22 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العاقولي يستقيل من منصبه

يتبع.



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بغداد اليوم_ بغداد

عقد مجلس النواب، السبت (22 حزيران 2019)، جلسته الـ25 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة البرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحلبوسي افتتح إعمال الجلسة 25 من الدورة النيابية الرابعة لل

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، السبت (2 حزيران 2019)، بأن مجهولين اعتدوا على أحمد الجابري، سكرتير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "سكرتير رئيس مجلس النواب، احمد الجابري، تعرض صباح اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، السبت (22 حزيران 2019)، أن المحاصصة والتسابق على المناصب تسببا بتأجيل استكمال الكابينة الوزارية.

وقال البعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اغلب الكتل السياسية مع الا

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