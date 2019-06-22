بالوثيقة.. التعليمات الخاصة بمنح قطع اراضي للمشمولين بشبكة الرعاية

2019/06/22 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، محمد شياع السوداني، على صفحته الخاصة بـ"الفيسبوك"، انه" اصدرت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات التعليمات الخاصة بتنفيذ القرار رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٩ والقاضي بمنح قطع الاراضي للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وقانون هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وبعض الفئات المجتمعية الاخرى.

الوثائق ..م.مالوثائق..

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