2019/06/22 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل العهد: رئيس كتلة سائرون النائب حسن العاقولي يعلن استقالته ويقدم الطلب لرئاسة البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/22 | 13:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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