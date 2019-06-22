الزوراء يؤكد مشاركة علاء عباس امام الجوية

2019/06/22 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الزوراء، اليوم السبت، ان نجمه هجومه علاء عباس سيتواجد خلال مباراة الفريق امام القوة الجوية بالدوري الممتاز يوم غدٍ الاحد.

وقال عضو الهيئة الادارية

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