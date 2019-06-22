2019/06/22 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شك في أن الفنانة الأميركية العالمية ​ليدي غاغا​، هي من اكثر الفنانات جرأة وجنوناً إن كان في أعمالها واطلالاتها او في تصرفاتها على المسرح ومع جمهورها.وقد انتشر في الفترة الأخيرة فيديو لليدي غاغا من حفل قديم لها تخلع فيه ملابسها وهذه ليست المرة الأولى التي تخلع فيها غاغا ثيابها على المسرح فقد خلعتهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليدي غاغا تتعرى بالكامل على المسرح أمام الجمهور وكالة صدى الاعلام للانباء.

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