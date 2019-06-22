توقعات الابراج ليوم السبت

2019/06/22 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

#الحملمهنياً: تدهش المحيطين بك ولا سيما أصحاب الاختصاص، وتزيد من عدد المعجبين على صعيد بعض الأعمال ويؤدي أحدهم دوراً في هذا المجال.عاطفياً: يتغيّر الوضع العاطفي اليوم وتنتعش المشاعر وتتحسّن الروابط وتزول الالتباسات بسهولة.صحياً: لا تخرج من المنزل من دون تناول الفطور، يجب أن تأكل شي...

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