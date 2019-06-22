بعد إلغاء ضربة ترامب.. إيران تتوعد برد قوي على أي تهديد

2019/06/22 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إنها سترد بقوة على أي تهديد أميركي ضدها، وذلك بعيد إعلان الولايات المتحدة إلغاء ضربة عسكرية كانت مقررة ضد طهران.وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي بحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.“لن نسمح بأي انتهاك لحدود إيران” ، مشيرا الى ان ايران ستواجه بحزم أي عدوان أو تهديد أميركي”.ويأتي هذا […]

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