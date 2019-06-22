2019/06/22 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز الاستخبارات العسكرية القبض على ارهابي ومنتحلين صفة موظفين في الدولة ومروجين للمخدرات في بغداد وميسان وديالى .وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية ” ان مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد اعتقلت أحد العناصر الإرهابية في منطقة اللطيف شاخة/5 ، وهو أحد عناصر ما يسمى الجيش الإسلامي ومن ثم انضم إلى عصابات داعش الإرهابية ، […]

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