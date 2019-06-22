يونادم كنا: ملء الدرجات الخاصة بشكل عشوائي لن تكون له نتائج مفيدة

2019/06/22 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن كتلة الرافدين البرلمانية يونادم كنا، مجلس النواب إلى إصدار قرار برلماني بالتريث في حسم ملف الدرجات الخاصة لحين إجراء دراسة معمقة لجميع أسماء المرشحين وآليات الاستبدال والضوابط الواجب اتباعها في عملية الاستبدال.

وقال كنا ان هناك عجلة وتسرعاً بقضية حسم ملف الدرجات الخاصة قبل نهاية الشهر الحالي على اعتبار وجود مادة بالموازنة تشير إلى هذا الموعد لحسم هذه الدرجات، مبيناً أن ملء تلك الدرجات بشكل عشوائي لن تكون له نتائج مفيدة، وما سيجري هو استبدال متحزبين سابقين بآخرين من أحزاب أخرى حاكمة الآن.

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