اعتقال متهمين بالإرهاب والتزوير وترويج المخدرات في بغداد

2019/06/22 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، اعتقال متهمين بالارهاب والتزوير وتروج المخدرات في العاصمة.

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