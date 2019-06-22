تحذير من مناطق رخوة جنوب ديالى تهدد بغداد.. تفاصيل هجوم جديد

2019/06/22 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مسؤول محلي، السبت، من مناطق وصفها بالرخوة جنوب محافظة ديالى وتهدد أمن العاصمة بغداد ، فيما كشف تفاصيل هجوم جديد.

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