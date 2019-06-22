بسبب رفحا النائب عن التيار الصدري حسن العاقولي يستقيل من البرلمان

2019/06/22 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن امين عام حزب الاستقامة، حسن العاقولي، السبت (22 حزيران 2019)، عن تقديم استقالته من منصبه كنائب الى رئاسة مجلس البرلمان.

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