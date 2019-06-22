عامان على تفجير الحدباء.. حضرت الوعود وغاب الاعمار

2019/06/22 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد قائممقام قضاء الموصل زهير الأعرجي ،السبت، ان مشروع اعمار جامع النوري ومنارة الحدباء لم ينجز منه اي شيء سوى فك حجر الاساس.وقال الاعرجي في تصريح لـ/المعلومة/ انه “تم تخصيص ٥٠ مليون و٤٠٠ الف دولار من الامارات العربية لإعادة تاهيل وبناء منارة الحدباء وجامع النوري”.وأضاف أن “المشروعين لم يؤهل منهما سوى فك […]

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