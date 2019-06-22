2019/06/22 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد مصرف الرافدين لعقد مؤتمره السنوي الاثنين المقبل لاستعراض سياساته وخدماته المالية والمصرفية وذلك متزامناً مع الذكرى السنوية لتاسيس المصرف. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له اليوم السبت ، إنه “سيعقد في فندق بابل مؤتمر للمصرف بحضور مسؤولين وشخصيات سياسية واقتصادية “.وأشار , إلى أن ” المؤتمر سيتناول السياسات المالية والمصرفية والإنجازات التي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان لمصرف الرافدين وهذه تفاصيله النعيم نيوز.

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