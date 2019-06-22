مجهولين يسرقون ٣ سيارات مدنية في كركوك

2019/06/22 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أقدم مجهولون، على سرقة ٣ سيارات مدنية في مناطق متفرقة بمحافظو كركوك.





وقال مصدر امني للنور نيوز، ان “مجهولين قاموا بعمليات سرقة ٣ سيارات مدنية في عدة مناطق شمالي المدنية ووسطها ليلة امس”.





وأوضح، انه “تمت سرقة سيارة نوع كيا حمل في منطقة رحيم اواه شمالي المدينة، كما تمت سرقة سيارة نوع اوبل في منطقة المصلى وسط كركوك”.





وتابع، “كما قام مجهولين بسرقة سيارة نوع كيا حمل ايضا في منطقة بارود خانة شمالي المدينة”.

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