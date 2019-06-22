نائبة تكرم الطلبة الاوائل والمدارس التي حققت نسب نجاح عالية في قضاء راوه

2019/06/22 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانباركرمت عضو مجلس النواب العراقي نهله حمد الراوي الطلبة المتفوقين الاوائل والمدارس التي حازت على نسب نجاح عالية في الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2018/2019 في قضاء راوه غرب الانبار.

وقالت النائب نهله الراوي في “الحفل الذي اقامه قسم تربية راوة لتكريم الطلبة الاوائل والمدارس التي حققت نسب نجاح عالية أن هذا التكريم ما هو ألا حافزاً لإدارات المدارس والتلاميذ للاستمرار والمثابرة لتحقيق التميز والنجاح ولدعم العملية التربوية للنهوض بواقع التربية والتعليم قدما نحو الافضل”.

كما وكرمت النائب نهله الراوي خلال الحفل “السيد احمد يونس مدير قسم تربية راوة نظراً لجهوده المتميزة في دعم مسيرة التعليم وتحقيق النسب العالية من النجاح في مدارس القضاء، مثمنة بذات الوقت جميع الجهود التي بذلت من قبل اولياء امور الطلبة والكوادر التدريسية التي اسهمت بدفع عجلة العملية التعليمية نحو تحقيق مستويات عالية من النجاح”.

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